Бойцы ЛНР нашли остатки иностранного провианта у бывшего украинского штаба вблизи Попасной

Бойцы Луганской народной республики (ЛНР) нашли остатки иностранного провианта у бывшего украинского штаба в поселке Троицкое вблизи Попасной. Об этом сообщает РИА Новости.

Около здания было оставлено множество пустых упаковок и запечатанных коробок, все иностранного производства. Отмечается, что такие продукты не продаются на Украине, это американские сухие пайки и чипсы, британские мюсли, чай, кофе, лапша быстрого приготовления из-за рубежа, а также пачки из-под сигарет и пакеты Duty Free.

Бойцы шестого мотострелкового казачьего полка имени Матвея Платова предполагают, что в штабе дислоцировались иностранные наемники, возможно, западные инструкторы украинских военнослужащих.

Также в поселке Троицкое Попаснянского района, который силы Луганской народной республики недавно взяли под контроль, нашли макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.

