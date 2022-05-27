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Пушилин назвал число украинских пленных в ДНР

Глава ДНР Пушилин сказал, что в республике находятся пять тысяч украинских пленных

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал число украинских пленных, которые находятся на территории региона. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если говорить о последних подразделениях "Азова", которые сдались в плен с "Азовстали", — это порядка 2,5 тысячи. Если быть точным — 2439 человек. И до этого [попали в плен] порядка трех тысяч, наверное. Это смешанные подразделения вооруженных формирований Украины», — сказал Пушилин.

Таким образом в общей сложности речь идет о пяти тысячах пленных.

Ранее посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что в ЛНР и ДНР находятся около восьми тысяч пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины. «Сейчас общая цифра где-то в районе восьми тысяч. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — добавил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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