Путин назвал практически агрессией давление на Россию со стороны ряда стран

Президент Путин назвал практически агрессией давление на Россию со стороны ряда стран

Президент России Владимир Путин назвал «практически агрессией» давление на государство со стороны ряда недружественных стран. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, преимущества интеграционного курса особенно очевидны в настоящее время, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных России стран.

Но несмотря на конфронтацию со стороны Запада, интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) все равно растет, добавил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вреда укреплению ЕАЭС от экономической войны западных стран против Москвы и Минска нет. Несмотря на ряд трудностей, экономические санкции никак не помешает становлению этой организации, добавил он.