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Путин назвал практически агрессией давление на Россию со стороны ряда стран

Президент Путин назвал практически агрессией давление на Россию со стороны ряда стран

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин назвал «практически агрессией» давление на государство со стороны ряда недружественных стран. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы государства, преимущества интеграционного курса особенно очевидны в настоящее время, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных России стран.

Но несмотря на конфронтацию со стороны Запада, интерес к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) все равно растет, добавил Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вреда укреплению ЕАЭС от экономической войны западных стран против Москвы и Минска нет. Несмотря на ряд трудностей, экономические санкции никак не помешает становлению этой организации, добавил он.

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Сергей Истомин
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