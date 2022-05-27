В ДНР сообщили о причастности украинских военных к пыткам

Глава ДНР Пушилин сообщил РИА Новости о причастности ВСУ к пыткам наряду с «Азовом»

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) причастны к преступлениям и пыткам. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим. Похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители "Азова"», — сказал Пушилин.

По словам главы ДНР, суд обнародует информацию и даст оценку каждому преступлению. Он отметил, что все, что связано с преступлениями полка «Азов» — шокирующе. «Это все, что не поддается логике здорового человека, со здоровой психикой. Я не хотел бы сейчас пересказывать. К сожалению, у меня слишком много этих историй», — подчеркнул Пушилин.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил запросить данные Службы внешней разведки (СВР) о попытках Украины скрыть информацию о пытках российских военнопленных. Ведомство примет все меры для установления и привлечения к ответственности всех причастных.