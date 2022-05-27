На Украине прервали телеэфир после слов депутата Рады о потерях ВСУ

На украинском ТВ прервали эфир с депутатом Рахманиным после слов о тяжелом положении ВСУ

Эфир телеканала «Украина 24» прервали на рекламу в ходе выступления депутата Верховной Рады, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Рахманина после его слов о положении украинской армии. На случившееся обратило внимание РИА Новости.

Инцидент произошел во время ночного выпуска новостей. Нардеп заявил, что объемы поставок оружия Киеву не компенсируют потери вооружений и военной техники.

«Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями», — сообщил Рахманин и добавил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) «намного больше».

Депутат также рассказал, что у войск появилась нехватка боекомплектов к тяжелой артиллерии и минометам, поскольку они используют советские боеприпасы, а переход на новые образцы вооружений и обучение работе с ними занимает годы.

Впоследствии, когда Рахманин заявил, что у Украины «нет этих лет для того, чтобы накопить достаточное количество вооружений и освоить их», ведущая сообщила, что у нее в свою очередь больше нет эфирного времени для продолжения разговора.

15 февраля Рахманин увидел в решении Государственной Думы о немедленном обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик весомый повод объявить о прекращении Минских соглашений.