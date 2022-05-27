Девушка изощренно отомстила бросившему ее ради карьеры парню

Sun: девушка в отместку стала встречаться с начальником парня, бросившего ее ради карьеры

Пользовательница TikTok рассказала, что изощренно отомстила бросившему ее парню. Об этом сообщает The Sun.

Поводом для расставания стало желание ее бывшего парня сконцентрироваться на своей карьере. В отместку девушка стала встречаться с начальником компании, в которой тот работает.

Короткое видео вызвало ожесточенные споры в комментариях. Некоторым пользователям понравилась ее идея. «Жизнь, которую я хочу», — говорится в одном из комментариев. Другие усомнились в ее правоте. Один из критиков написал: «По крайней мере, он работает. Не вижу в этом ничего плохого. Люди не обязаны оставаться с тобой, он ставит себя на первое место». «Похоже, он принял правильное решение», — считает автор еще одного комментария.

Отвечая подписчикам, девушка начала защищаться. «Тем, кто в комментариях говорит что-то о том, что девушки охотятся за деньгами. Дружочки, я миллионерша, у которой больше сотни сотрудников, — написала она. — Мне что, нужно встречаться с кем-то ниже себя по статусу? Нет уж, спасибо».

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok опубликовала ролик, в котором ее приятельница решила отомстить бывшему возлюбленному неожиданным способом. Во время отдыха в Египте она распаковала чемодан рядом с бассейном и начала выбрасывать его одежду в воду.

