Колдуны пробрались на кладбище и похитили голову полицейского для ритуалов

Daily Trust: в Нигерии злоумышленники похитили органы умершего полицейского для ритуалов

В нигерийском штате Ойо колдуны раскопали могилу, в которой был погребен офицер полиции, и похитили его голову. Об этом сообщает местное издание Daily Trust.

Похороны отставного полицейского прошли в пятницу, 20 мая. На следующее утро соседи рассказали детям покойного, что на кладбище пробрались злоумышленники и похитили тело умершего для проведения магических ритуалов.

После жалобы в правоохранительные органы на кладбище прибыли сотрудники полиции и провели эксгумацию тела. Оно оказалось на месте, однако неизвестные отрезали покойному голову. Кроме того, у него отсутствовали кисти рук, кишечник и некоторые другие органы.

Ранее сообщалось, что в Нигерии погиб колдун, решивший испытать амулет, который отводит пули. Амулет не сработал, и знахарь погиб от огнестрельного ранения.

