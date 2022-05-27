Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Колдуны пробрались на кладбище и похитили голову полицейского для ритуалов

Daily Trust: в Нигерии злоумышленники похитили органы умершего полицейского для ритуалов

Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

В нигерийском штате Ойо колдуны раскопали могилу, в которой был погребен офицер полиции, и похитили его голову. Об этом сообщает местное издание Daily Trust.

Похороны отставного полицейского прошли в пятницу, 20 мая. На следующее утро соседи рассказали детям покойного, что на кладбище пробрались злоумышленники и похитили тело умершего для проведения магических ритуалов.

Материалы по теме:
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022
Дикая смесь Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Дикая смесьКолдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
19 июля 2018

После жалобы в правоохранительные органы на кладбище прибыли сотрудники полиции и провели эксгумацию тела. Оно оказалось на месте, однако неизвестные отрезали покойному голову. Кроме того, у него отсутствовали кисти рук, кишечник и некоторые другие органы.

Ранее сообщалось, что в Нигерии погиб колдун, решивший испытать амулет, который отводит пули. Амулет не сработал, и знахарь погиб от огнестрельного ранения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Россия и Китай наложили вето на усиление санкций против Северной Кореи
В России испугались срыва вылова лосося из-за новых экологических требований
Москвичи вспомнили о червях в бочках из-под кваса
В России подешевела гречка
Долгожданный отпуск обернулся для мальчика-инвалида ночевкой на полу аэропорта
Девушка едва не ослепла от наращивания ресниц
Вирусолог допустил искусственную модификацию оспы обезьян
В бывшем штабе Украины нашли подтверждение готовившегося наступления
Россию признали успешной в обходе американских санкций
Врач раскрыла способ собрать биоматериал для анализа у младенцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.