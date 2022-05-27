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Аналитик спрогнозировал ослабление рубля к доллару

Аналитик Тузов предрек ослабление к доллару до 70 рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Ослабление к доллару возможно до 70 рублей, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов инвестиционной компании «Универ Капитал» Артем Тузов, пишет «Прайм».

По его словам, актуальный уровень сопротивления — 60 рублей за доллар — достигнут. Специалист предрек дальнейшее ослабление к доллару до 70 рублей. По мнению эксперта, в ближайшее время экономическая активность в России должна вырасти, а импорт — оживиться. Он спрогнозировал, что это приведет к увеличению спроса на валюту и дальнейшее ослабление рубля.

Аналитик подчеркнул, что решение Центробанка снизить ключевую ставку с 14 до 11 процентов для многих было неожиданностью. «Объемы торгов долларом на Московской бирже растут последние две недели и увеличились в два раза, с 250 до 600 миллиардов в неделю», — указал он. Это говорит о появлении спроса на валюту, добавил специалист.

Ранее курс доллара резко вырос в ходе торгов на Московской бирже 26 мая выше отметки в 65 рублей.

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Марина Совина
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