Момент столкновения трех самосвалов на российской трассе сняли на видео
На Сахалине сняли на видео столкновение трех самосвалов на трассе
В Сахалинской области на трассе Лиственничное — Охотское столкнулись три самосвала. Момент ДТП публикует Telegram-канал Amur Mash.
На кадрах видно, как самосвал едет по обочине на большой скорости и таранит два большегруза, один из которых переворачивается, второй — вылетает в кювет.
По данным авторов канала, в результате аварии пострадал один человек — его госпитализировали с переломами ног.
Ранее в Пушкинском районе Санкт-Петербурга столкнулись маршрутка и большегруз, пострадали 15 человек. Часть пострадавших госпитализировали, из-за ДТП перекрыли шоссе.