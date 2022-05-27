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Момент столкновения трех самосвалов на российской трассе сняли на видео

На Сахалине сняли на видео столкновение трех самосвалов на трассе

В Сахалинской области на трассе Лиственничное — Охотское столкнулись три самосвала. Момент ДТП публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, как самосвал едет по обочине на большой скорости и таранит два большегруза, один из которых переворачивается, второй — вылетает в кювет.

По данным авторов канала, в результате аварии пострадал один человек — его госпитализировали с переломами ног.

Ранее в Пушкинском районе Санкт-Петербурга столкнулись маршрутка и большегруз, пострадали 15 человек. Часть пострадавших госпитализировали, из-за ДТП перекрыли шоссе.

Анастасия Шейкина
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