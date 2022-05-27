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На биеннале в Сенегале открылась выставка картин татарстанских художников

В Сенегале в рамках биеннале Dak’Art открылась выставка работ татарстанских художников

Фото: Артём Силкин / ИА «Татар-информ»

В Дакаре, столице Сенегала, прошло открытие выставки с работами татарстанских художников. Экспозиция была организована в рамках биеннале современного африканского искусства Dak’Art, передает «Татар-информ».

На выставке, которая продлится до 24 июня, представлены около 40 работ художников из Республики Татарстан, в том числе полотна Зухры Салаховой, Рамина Нафикова, Екатерины Сафоновой и Ильгизара Хасанова. В рамках биеннале на стене одной из школ Дакара появился мурал на тему российско-сенегальской дружбы за авторством сенегальского художника под псевдонимом Zeynyx и архитектора музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Павла Тиняева.

В июне в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» пройдет ответная выставка, посвященная двум расположенным в Сенегале островам всемирного наследия ЮНЕСКО.

Биеннале современного африканского искусства Dak’Art проводится с 1990 года.

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Евгений Шульгин
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