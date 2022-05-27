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Блогерша показала последствия многолетнего бритья лица

The Sun: блогерша Джордин Вуд добилась сияющей кожи благодаря бритью лица

Кадр: Jordyn Wood / TikTok

Блогерша Джордин Вуд показала подписчикам последствия многолетнего бритья кожи лица. Соответствующим TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

На видео юзерша с никнеймом @jordyn_wood продемонстрировала свою ежедневную бьюти-рутину, которой она следует около пяти лет. На размещенных кадрах девушка проводит по коже лица обыкновенным бритвенным станком.

По словам Вуд, с помощью данного метода она добилась сияющей кожи, так как из-за отсутствия растительности на ее лице уходовые средства проникают глубже в поры. Блогерша начинает процедуру с очищения, нанося на кожу специальную пену для умывания, после чего берет в руки бритву и обрабатывает кожу.

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Героиня материала рассказала, что впервые увидела упомянутый лайфхак у звездного косметолога-эстетиста. Девушка добавила, что упомянутый уход подходит только для обладательниц нормальной кожи без воспалений и акне.

Автор ролика также утверждает, что бритье пуховых волос не приведет к появлению щетины. «Мне кажется, что у мужчин возрастные изменения проявляются не так сильно, как у женщин, потому что они часто бреются», — добавила она в заключение.

Ранее в мае косметолог из Великобритании Нина Баль назвала наиболее эффективные способы избавления от расширенных пор на лице. По словам специалиста, данное явление обусловлено генетическим фактором, однако правильный уход способен сделать кожу менее рельефной. Баль порекомендовала очищать кожу два раза в день и проводить процедуру домашнего пилинга дважды в неделю.

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Полина Гераскина
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