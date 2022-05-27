Конкурент Слуцкого на пост главы ЛДПР покинул зал после провала на голосовании

Член ЛДПР экс-депутат Шерин покинул зал после провала на голосовании на пост главы партии

Конкурент Леонида Слуцкого в борьбе за пост главы ЛДПР экс-депутат Александр Шерин покинул зал съезда после провала на голосовании. Видео инцидента опубликовано в официальном Telegram-канале партии.

За Шерина проголосовал лишь один человек, против его кандидатуры — 86. Воздержавшихся при голосовании не оказалось. На публикуемых кадрах видно, что сразу после объявления этого результата Шерин взял папку с документами и сошел с президиума.

Журналистка Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале не исключила, что Шерин вовсе покинул съезд партии.

«За включение кандидатуры Александра Шерина проголосовали 1 - за, 86 против. После этого Шерин демонстративно покинул зал и, видимо, съезд», — написала она.

Ранее сообщалось, что высший совет ЛДПР выдвинул главу думской фракции партии Леонида Слуцкого на пост председателя. Решение о назначении нового лидера будет принято на внеочередном съезде партии 27 мая.

Прежний лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни в возрасте 76 лет. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.