Правительство выделит около миллиарда рублей на госсимволы для российских школ

Кабмин выделит регионам России около 1 млрд рублей на закупку символов государства в школы

Правительство России выделит регионам около одного миллиарда рублей на закупку государственной символики для школ (флаг, герб и гимн страны) в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения кабмина.

Бюджетные ассигнования Минпросвещения в размере 970,92 миллиона рублей будут направлены в субъекты федерации для предоставления субсидий местным бюджетам и софинансирования товаров, работ и услуг по реализации проекта.

Всего средства будут выделены 31 региону. Максимальное их количество получит Дагестан (около 107,5 миллиона рублей), Нижегородская (75,9 миллиона) и Челябинская (55,2 миллиона) области.

Ранее Минобрнауки заявило о планах увеличить объем преподавания истории России в вузах. Ведомство предложило ввести минимум 144 обязательных академических часа этой дисциплины для студентов вне зависимости от их специализации — от «ядерных реакторов» до «художественного руководства оперно-симфоническим оркестром и академическим хором». Расширение предмета могут осуществить за счет других курсов.

