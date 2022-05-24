В России предложили преподавать больше истории в вузах

Минобрнауки предложило увеличить объем преподавания истории России в вузах до 144 часов

Минобрнауки заявило о планах увеличить объем преподавания истории России в вузах. Ведомство предложило ввести минимум 144 обязательных академических часа этой дисциплины для студентов вне зависимости от их специализации — от «ядерных реакторов» до «художественного руководства оперно-симфоническим оркестром и академическим хором». Расширение предмета могут осуществить за счет других курсов, пишет «Коммерсантъ».

Минобрнауки разместило для общественного обсуждения проект поправок к федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) высшего образования, предназначенных для бакалавриата и специалитета. Согласно инициативе, для всех факультетов предлагают утвердить общие требования по преподаванию дисциплины «История России».

В пояснительной записке к проекту утверждается, что он связан с решением межведомственной комиссии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. Ранее эти организации рассматривали инициативу о введении общего курса истории для всех студентов.

«У нас в России всего 0,4 процента студентов получают профессиональное историческое образование, а 99,6 процента студентов должны ее изучать, но по факту делают это недостаточно. Вот именно этих учащихся и будет касаться нововведение», — рассказал заместитель главы совета по развитию исторического образования, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в начальных классах школ России начнется историческое просвещение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.