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Выбран новый глава ЛДПР

Депутат Слуцкий единогласно выбран новым главой ЛДПР

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий единогласно выбран новым председателем партии. Об этом сообщает замглавы фракции Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Новый председатель ЛДПР — Леонид Слуцкий. Делегаты со всей страны выбрали его преемником Владимира Жириновского навнеочередном XXXIV съезде партии», — написал Нилов.

Слуцкий являлся единственным кандидатом на пост главы партии после того, как члены съезда не поддержали кандидатуру Александра Шерина. По заявлению журналистки Анастасии Кашеваровой, он демонстративно покинул зал съезда.

Леонид Слуцкий является депутатом Государственной Думы с третьего по восьмой созыв. Кроме того, он возглавляет комитет нижней палаты парламента по международным делам. 18 мая он стал главой фракции партии в Государственной Думе.

Прежний лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля после продолжительной болезни в возрасте 76 лет. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Валерий Розенберг
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