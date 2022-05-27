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Финансовая разведка одобрила смягчение контроля за деньгами россиян

Росфинмониторинг допустил смягчение требований к контролю за операциями россиян

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Росфинмониторинг, выполняющий функции финансовой разведки, одобрил смягчение контроля за деньгами и операциями россиян, пишет РБК.

Речь идет об инициативе Центробанка, предложившего увеличить порог обязательного контроля за банковскими операциями с нынешних 600 тысяч до миллиона рублей.

«Росфинмониторинг выступает за рассмотрение вопроса корректировки подходов к обязательному контролю исходя из изменений ситуации в экономике и появления новых рисков ОД/ФТ [отмывание денег и финансирование терроризма], а также необходимости оперативного реагирования на указанные риски. В этой связи указанное предложение ЦБ РФ в рамках данного подхода может быть поддержано», — говорится в сообщении.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, порог в 600 тысяч рублей, с которого начинается проверка банковских операций резидентов, был установлен очень давно и во многом потерял актуальность. Набиуллина предлагала поднять его до миллиона рублей, а по сделкам с недвижимостью — с 3 до 5 миллионов.

Согласно действующему законодательству, банки обязаны проверять операции на сумму свыше 600 тысяч рублей при соблюдении нескольких критериев, например, если они касаются сделок покупки или продажи наличной иностранной валюты, зачисления наличных средств на счет юрлица, открытия вкладов в пользу третьих лиц.

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Платон Щукин
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