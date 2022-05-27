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В Совфеде прокомментировали слова Джонсона о военном союзе против России

Сенатор Косачев заявил, что создание антироссийского союза отвечает интересам британцев
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Создание антироссийского союза, информацию о котором опубликовали СМИ, может быть правдой, так как отвечает интересам Британии по созданию образа одного из главных игроков мировой политики. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Озвученная итальянской Corriere Della Sera идея премьер-министра Великобритании Джонсона создать международный альянс стран, несогласных с политикой Брюсселя и Германии в отношении России — некое Европейское содружество, — вполне может быть правдой», — считает сенатор.

По его словам, основание «содружества русофобий» является давней мечтой Лондона, которую не получилось воплотить до конца в то время, пока Великобритания находилась в Евросоюзе (ЕС). Также среди их целей могут быть личные мотивы британских политиков.

В случае, продолжил Косачев, если Брюссель, Париж и Берлин устраивают «британские игры на границах Евросоюза», в которых они втягивают членов ЕС, то это может говорить о беспомощности Еевропы перед Лондоном, который привел ее к конфликту с Россией.

«Ирония судьбы: европейцев пугали тем, что ЕС хочет похоронить Москва, а выясняется, что реальный ущерб ему наносят Лондон и Вашингтон», — заключил сенатор.

Ранее итальянская газета Corriere Della Sera опубликовала статью, в которой говорилось, что Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать военный союз против России. По ее информации, британский премьер подчеркнул, что альянс должен стать альтернативой ЕС и объединить страны, недовольные позицией Брюсселя и Германии относительно действий России.

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Никита Абрамов
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