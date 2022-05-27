Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыты условия проживания на самом дешевом пляжном курорте Европы

Daily Mail: отель на самом дешевом пляжном курорте Европы Sunny Beach стоит 40 евро

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Авторы Daily Mail побывали на курорте Sunny Beach в Болгарии, который считается самым дешевым в Европе, и раскрыли подробности своего отдыха. Соответствующий обзор опубликован на сайте издания.

Путешественникам порекомендовали избегать центральных районов курорта из-за большого количества подростков, которые приезжают на пляж и распивают алкогольные напитки.

Для спокойного отдыха журналисты посоветовали выбирать более отдаленные объекты размещения. Например, корреспондент Daily Mail остановился в четырехзвездочном отеле Riu Helios Paradise, проживание в котором стоит 40 евро (2,7 тысячи рублей) за сутки, включая питание и алкогольные напитки в баре.

Материалы по теме:
Тур а-ля карт. В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
Тур а-ля карт.В России резко вырос спрос на заграничные туры за банковскими картами. Где получить их выгоднее всего?
9 апреля 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

«Здесь пять ресторанов, четыре бассейна. Черное море совсем близко, оно совсем не соленое и больше похоже на озеро», — рассказал об условиях постоялец.

Отмечается, что на Sunny Beach можно найти не только множество увеселительных заведений, но и культурные достопримечательности. Например, в 20 минутах ходьбы расположен древний город Несебыр с руинами византийской эпохи.

Ранее 1 мая Болгария сняла все ограничения на въезд иностранных туристов. Теперь путешественникам больше не придется предъявлять результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Для пересечения границы потребуется национальная виза Болгарии, Хорватии, Кипра или Румынии либо действующий многократный шенген.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о взятии под контроль линии соприкосновения в Северодонецке
Глава Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ села в регионе
В ЛНР сообщили о перехвате трех украинских ракет «Точка-У»
Дзюба отказался от перехода в китайский клуб
Захарова прокомментировала причину внесения Киссинджера в базу «Миротворца»
Стало известно об обнаружении в Мариуполе захоронения тел украинских военных
Специалист по интерьеру перечислила признаки морально устаревшей квартиры
Подмосковная «резня» газонокосилкой попала на видео
Илон Маск нашел плюсы в экономических проблемах США
СКР изучит найденные в Гатчине останки убитых фашистами людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.