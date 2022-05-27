Первую тренировку россиян на случай завоза оспы обезьян засняли на видео

В аэропорту Красноярска засняли на видео первую тренировку на случай завоза оспы обезьян

В аэропорту Красноярска засняли на видео тренировку на случай завоза оспы обезьян. Это первые подобные учения в России, кадры с места были опубликованы в Telegram-канале Zvezdanews.

На появившихся кадрах видно, как медики в специальных защитных костюмах обрабатывают бортовые трапы. Кроме того, они наносят специальный состав на одежду прибывшего зараженного.

Согласно придуманному сценарию, на борту самолета, прибывшего из Доминиканской республики, присутствовал пассажир с признаками болезни. Самолет отбуксировали на санитарную стоянку, позже медики провели дезинфекцию и поместили контактных лиц в карантин.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов допустил попытку фармацевтических компаний нажиться на оспе обезьян.

До этого руководитель Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность появления оспы обезьян в стране. По ее словам, риски завоза вируса в Россию невелики.

Весной 2022 года вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. Впервые в 2022 году заболевание диагностировали у двух человек в Великобритании, ездивших в Нигерию. Там вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.