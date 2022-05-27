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Вирусолог допустил искусственную модификацию оспы обезьян

Вирусолог Чепурнов допустил попытку фармацевтических компаний нажиться на оспе обезьян

Фото: Pixabay

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru допустил, что из-за ослабления коронавирусной инфекции и потери фармацевтическими компаниями прибыли они могли предпринять попытку искусственно модифицировать оспу обезьян, чтобы инфекция стала опаснее, а в СМИ снова заговорили об эпидемии, в связи с чем доходы этих компаний вновь возросли и они могли нажиться на вспышке болезни.

«Мне не нравится, что она появилась сразу в нескольких местах, и что она дала больше ста случаев. В принципе, я от нее ничего не жду. Ничего тяжелого и печального. И у меня пока остается надежда, что ее раскручивают заскучавшие бюрократы от здравоохранения и бигфарма. Они привыкли к огромным доходам, сейчас же они падают, поэтому компании с удовольствием будут цепляться за такие вещи», — заявил ученый.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказался о происхождении оспы обезьян. Специалист допустил, что заражение обезьян оспой произошло от грызунов.

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Марина Совина
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