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В центре Гамалеи раскрыли происхождение оспы обезьян

Директор НИЦ Гинцбург допустил заражение обезьян оспой от грызунов
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1» высказался о происхождении оспы обезьян. Его слова приводит РИА Новости.

Гинцбург раскрыл происхождение заболевания и допустил, что заражение обезьян оспой произошло от грызунов.

«Обезьяны сами пострадали, скорее всего, они заразились от грызунов типа мышей, крыс, которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса», — предположил он.

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Глава центра Гамалеи добавил, что если оспа обезьян станет массово распространяться среди людей, то у инфекции могут появиться варианты с повышенной вирулентностью — способностью вируса вызывать болезнь. «Это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно», — предупредил Гинцбург.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность появления оспы обезьян в стране. По ее словам, риски завоза вируса в Россию невелики.

Весной 2022 года вирус оспы обезьян распространился в странах Европы и США. Впервые в 2022 году заболевание диагностировали у двух человек в Великобритании, ездивших в Нигерию. Там вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

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Марина Совина
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