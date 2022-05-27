Психолог дала советы школьникам по избеганию тревожности после ЕГЭ

Психолог Адаскина порекомендовала избегать обсуждения ответов после сдачи ЕГЭ

После сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) школьникам следует избегать обсуждения ответов, так как это усиливает тревожность. Такой совет дала преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Адаскина, ее слова приводит АГН «Москва».

«Стараемся отвлечься. Все, что ты мог, ты уже сделал. Обсуждение ответов и сравнение их с решениями одноклассников только усиливают волнение. Лучше не участвовать в активных обсуждениях, которые только подогревают тревогу, ввести ограничение на экзаменационные темы», — объяснила она.

При сильной тревожности психолог порекомендовала использовать дыхательную технику: медленный вдох — задержка дыхания — выдох — задержка дыхания. Также она посоветовала выяснить, что именно вызывает волнение, записать это и перечитать через некоторое время. По ее словам, эти проблемы уже не будут вызывать такого сильного страха.

Кроме того, добавила Адаскина, составление четкого плана действий и продумывание всех шагов также поможет снизить уровень тревожности у выпускников.

Ранее руководитель направления психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что снизить тревожность во время сдачи ЕГЭ помогут зрительные и дыхательные упражнения.