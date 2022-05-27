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Психолог дала советы школьникам по избеганию тревожности после ЕГЭ

Психолог Адаскина порекомендовала избегать обсуждения ответов после сдачи ЕГЭ

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

После сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) школьникам следует избегать обсуждения ответов, так как это усиливает тревожность. Такой совет дала преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Адаскина, ее слова приводит АГН «Москва».

«Стараемся отвлечься. Все, что ты мог, ты уже сделал. Обсуждение ответов и сравнение их с решениями одноклассников только усиливают волнение. Лучше не участвовать в активных обсуждениях, которые только подогревают тревогу, ввести ограничение на экзаменационные темы», — объяснила она.

При сильной тревожности психолог порекомендовала использовать дыхательную технику: медленный вдох — задержка дыхания — выдох — задержка дыхания. Также она посоветовала выяснить, что именно вызывает волнение, записать это и перечитать через некоторое время. По ее словам, эти проблемы уже не будут вызывать такого сильного страха.

Кроме того, добавила Адаскина, составление четкого плана действий и продумывание всех шагов также поможет снизить уровень тревожности у выпускников.

Ранее руководитель направления психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что снизить тревожность во время сдачи ЕГЭ помогут зрительные и дыхательные упражнения.

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Никита Абрамов
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