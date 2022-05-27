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В российском регионе произошла массовая драка россиян и египтян

В Калужской области четыре человека попали в больницу после драки россиян и египтян

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Калужской области четыре человека попали в больницу после массовой драки, которую устроили 50 граждан России и Египта. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, инцидент произошел вечером 26 мая возле общежития института имени Баумана в деревне Пучково. Россияне пожаловались, что египтяне шумели и постоянно засоряли туалеты. Конфликт начался в здании общежития, но позже переместился на улицу.

Предварительно, в драке приняли участие 20 россиян и 30 граждан Египта. В качестве оружия они использовали сковородки, трубы и шпатели. В результате прибывшая к общежитию полиция задержала 18 египтян, сообщает издание.

Ранее в Верхней Пышме под Екатеринбургом более 20 россиян пришли «разобраться» в табор с цыганами, которым пришлось вызвать полицию. Конфликт попал на видео.

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Константин Лысяков
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