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На Тун Пайрам приедут гости со всей России

В Хакасии начали масштабную подготовку к празднику Тун Пайрам

Фото: Александр Колбасов / ТАСС

В Хакасии проводится масштабная подготовка Тун Пайрама - Праздника первого молока. Об этом сообщает РТС.

Мероприятие пройдет в рамках Года культурного наследия народов России и Года археологии в Хакасии впервые за три года.

Министр культуры Хакасии Светлана Окольникова отметила, что этот праздник ждут не только жители Хакасии, но и гости со всей России. «Вот сейчас, в процессе подготовки, столкнулись с очень приятным таким моментом, когда к нам заявляются и просят пустить для участия в празднике огромное количество творческих коллективов со всей Российской Федерации. Такого числа гостей праздника у нас еще не было. Люди готовы приехать и поздравить жителей Хакасии с этим замечательным событием», — рассказала она.

Для гостей праздника 24 и 25 июня будут работать 15 различных творческих площадок, где пройдут концерты, конкурсы, выставки, спортивные состязания, мастер-классы и многое другое.

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Варвара Кошечкина
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