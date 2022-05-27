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Названы пришедшие на смену западным турецкие бренды

«Известия»: турецкие бренды adL, Mudo, LTB заменят западные на российском рынке

Фото: Clark Street Mercantile / Unsplash

Названы турецкие бренды одежды и товаров для дома, пришедшие на смену западным на российском рынке. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на свои источники.

О намерениях открыться в России и заменить известных зарубежных ретейлеров заявили компании Mudo, LTB, Twist, adL, İpekyol. Известно, что их представители уже ведут переговоры с торговыми центрами. Ранее часть перечисленных брендов уже были представлены на отечественном рынке, однако покинули его из-за конкуренции.

Утверждается, что первые продажи в Москве запустит марка adL. Согласно информации издания, открытие запланировано на осень 2022 года. Представители компании заявляют, что у них есть понимание портрета нового клиента и они видят в новом сотрудничестве перспективы.

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Всего в столице и регионах откроется более 100 точек продаж новых брендов. В данный момент ведутся переговоры сторон, а также подготовка к грядущему сезону осень-зима и расширение объемов производства.

Ранее в мае стало известно о начале переговоров России и Турции по вопросу замещений ушедших с отечественного рынка западных брендов. Турецким организациям было предложено ознакомиться с площадками в лучших торговых центрах Москвы и регионов. Это необходимо для того, чтобы занять вакантные торговые точки, общая площадь которых составляет три миллиона квадратных метров.

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Полина Гераскина
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