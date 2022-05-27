Спрос россиян на кнопочные телефоны резко вырос

Спрос россиян на кнопочные телефоны за год вырос на 22%

Спрос россиян на кнопочные телефоны в онлайн-магазинах вырос на 22 процента в первом квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса сравнения товаров и цен Price.ru.

Кроме того, в 7,4 раза возросла популярность смартфонов отечественного производства, например, Inoi, F+, BQ. Большинство моделей этих брендов — кнопочные. Основным преимуществом кнопочных телефонов специалисты Price.ru называют доступную цену, которая за год практически не изменилась — только некоторые модели подорожали на 5-7 процентов.

Интерес россиян к кнопочным устройствам связывают также со стремлением сохранить конфиденциальность данных — такие телефоны гораздо хуже смартфонов оборудованы для того, чтобы собирать персональные данные своих владельцев и делиться ими. Тем не менее смартфоны все еще лидируют по количеству продаж. «Среди интернет-пользователей в первом квартале 2022 года сильно вырос спрос на смартфоны с 5G — плюс 313 процентов, китайские смартфоны — плюс 103 процента, смартфоны с ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система — прим. «Ленты.ру») — плюс 385 процентов», — отмечают аналитики.

Бизнес быстро учел рост интереса россиян к кнопочным смартфонам. В конце мая аналитический центр GS Group сообщил, что поставки таких устройств в Россию в первом квартале года выросли сразу на 43 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,5 миллиона устройств. При этом поставки смартфонов за тот же период, напротив, упали на 14 процентов, до 6,8 миллиона.