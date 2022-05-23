GS Group: поставки кнопочных телефонов в России выросли на 43 процента

Поставки кнопочных телефонов в России в первом квартале года выросли сразу на 43 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,5 миллиона устройств. Об этом со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group сообщает РБК.

При этом поставки смартфонов за тот же период, напротив, упали на 14 процентов, до 6,8 миллиона. Россиян начали переводить на кнопочные телефоны на фоне решения ряда брендов приостановить поставки в Россию и существенных проблем с логистикой.

За первые три месяца в Россию завезено 10,3 миллиона телефонов и смартфонов, что соответствует уровню прошло года. Однако из-за роста цен на устройства рынок в денежном выражении вырос на 10 процентов, до 197 миллиардов рублей.

Спрос на кнопочные телефоны в последние годы носит относительно устойчивый характер. Так, объем ввоза в первом квартале 2022 года сравним с 2017 годом, хотя и ниже, чем в 2019 (4,2 миллиона устройств). Основными игроками на рынке являются Inoi, F+ и BQ, которые совокупно поставили 1,9 миллиона кнопочных телефонов.

Глава аналитического центра GS Group Александр Сурков заметил, что еще в январе поставки смартфонов в Россию соответствовали 2021 году, в феврале поставки кнопочных телефонов резко возросли, а в марте рухнул завоз обеих категорий. По его мнению, на соотношение продаж двух типов устройств влияют проблемы с логистикой и лояльностью брендов к покупателю, сезонные факторы, а также падение покупательской способности.

Продавцы дают различную статистику продаж кнопочных телефонов. Так, в «МегаФоне», «М.Видео-Эльдорадо» и «Связном» указывают, что показатель сократился, а представитель «Марвел-Дистрибуция» рассказал о росте реализации устройств.

Ситуация может измениться во втором квартале. В конце апреля правительство включило продукцию Apple, Samsung и ряда других производителей смартфонов в список разрешенных к параллельному импорту. Такое решение может повысить объем их поставок в Россию.