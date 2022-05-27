Россиянин откусил товарищу ухо

В Москве задержали мужчину, откусившего своему товарищу часть уха в ходе ссоры

В Москве за причинение вреда здоровью задержан 34-летний россиянин. Об этом в пятницу, 27 мая, «Ленте.ру» рассказали в УВД по ЦАО столицы.

По данным полиции, на одной из строительных площадок в Водопроводном переулке двое мужчин распивали алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый вцепился зубами в ухо своего товарища и откусил его верхнюю часть. Пострадавший вызвал полицейских, после чего был госпитализирован прибывшими медиками.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 112 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Обвиняемый под подпиской о невыезде.

14 марта сообщалось, что в Москве задержали мужчину, который подрался с приятелем и откусил ему часть уха, а затем напал на сотрудников полиции.