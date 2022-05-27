Раскрыт уровень доверия россиян Путину

ВЦИОМ сообщил, что Путину доверяют 81,3 процента россиян

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,3 процента граждан. Такие данные раскрыл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сообщается, что уровень одобрения деятельности главы государства составил 78,4 процента. Кроме того, граждане высказались о доверии другим российским политикам. Так, деятельность правительства одобряют 52,3 процента респондентов, а работу премьер-министра страны Михаила Мишустина — 52,5 процента опрошенных. О доверии ему заявили 63,8 процента россиян.

Главе ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 30,4 процента граждан, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 29,5 процента респондентов, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 9,7 процента.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за минувшую неделю вырос на 0,7 процентного пункта и достиг 41,2 процента. КПРФ поддерживают 11,2 процента граждан, ЛДПР — 8,4 процента, «Справедливую Россия — За правду» — 5,7 процента, а «Новых людей» — 4,5 процента.

В начале мая ВЦИОМ раскрыл данные исследования о единении россиян. Стало известно, что половина граждан испытывает гордость за страну, когда думает о ней, 43 процента — любовь. Также объединение вокруг президента в условиях экономических и гуманитарных санкций Запада поддержал 81 процент граждан.