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Чиновника Росимущества приговорили к миллионному штрафу за подлог и аферы

В Волгограде суд оштрафовал чиновника Росимущества на 1,8 миллиона рублей за мошенничество

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Центральный районный суд Волгограда приговорил к штрафу бывшего руководителя территориального управления Росимущества по Волгоградской области, которого обвиняли в афере и подлоге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Чиновник признан виновным по статьям 291.1 («Посредничество во взяточничестве»), 159 («Мошенничество»), 292 («Служебный подлог») УК РФ. Суд назначил ему штраф в 1,8 миллиона рублей. Он также лишен права занимать должности в органах власти сроком на три года.

Прокурор в ходе прений требовал приговорить подсудимого к семи годам лишения свободы. В надзорном ведомстве будут решать вопрос об обжаловании приговора.

Суд установил, что осенью 2020 года чиновник убедил директора по развитию коммерческой организаций, занимавшуюся торговлей арестованным имуществом, дать взятку главному судебному приставу Волгоградской области на сумму 165 тысяч рублей. Кроме того, глава управления Росимущества получал зарплату, находясь в отпуске в Кисловодске, а ведомство оплатило ему аренду автомобиля иностранного производства.

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Любовь Ширижик
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