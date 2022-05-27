Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Врач указал на главную ошибку при аллергии

Врач Продеус заявил, что аллергию нельзя запускать, иначе болезнь приобретет тяжелую форму

Фото: cottonbro / Pexels

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус указал на главную ошибку, которую допускают родители детей с аллергиями. Соответствующий пост появился в его блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам Продеуса, человек, у которого обнаружили аллергию, должен находиться под наблюдением врача-аллерголога и вовремя лечить симптомы. Ведущий подчеркнул, что болезнь нельзя запускать, иначе аллергия может со временем приобрести более тяжелую форму. В некоторых случаях у пациента с аллергией может развиться бронхиальная астма, предупредил он.

Также врач заявил, что у человека в течение жизни может меняться иммунная толерантность к тому или иному раздражителю. «В детстве у ребенка, например, пищевая аллергия, а потом она вдруг проходит в подростковом возрасте. И снова симптомы аллергии появляются уже у взрослого — и это может быть другой аллерген», — объяснил он.

При этом доктор обратил внимание на ошибку, которую нередко допускают родители детей-аллергиков. «Допустим, у вашего ребенка аллергия на белок куриного яйца. И вы надеетесь, что он "перерастет" — и не лечите его», — написал Продеус, добавив, что в этом случае заболевание скорее всего не пройдет само, а разовьется в более тяжелую форму.

Педиатр уточнил, что аллергия никогда полностью сама не проходит. «Просто ее проявления сокращаются», — объяснил Продеус.

Ранее ведущий Первого канала перечислил симптомы, свидетельствующие о непереносимости лактозы, а также назвал способ справиться с этой проблемой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Китай закрыл небо для российских Boeing
Путин вернул госнаграду репрессированному бывшему ректору Бауманки
На Украине возбудили дело против генпрокурора ЛНР
На Украине арестовали давшего интервью ​​The Washington Post командира ВСУ
Спрогнозирован пик кризиса в российской экономике
Военные корабли трех стран-членов НАТО отправились на учения в Хельсинки
Британия захотела ввести санкции против России и лишиться национального блюда
В Германии обокрали бывшего канцлера ФРГ Шредера
Назван простой способ увеличить ягодицы
В Виннице переименовали улицы Блока и Тимирязева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.