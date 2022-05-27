Стало известно об успехах российского «Бастиона» на Украине

Российский «Бастион» во время спецоперации поразил несколько десятков наземных целей ВСУ

Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» Черноморского флота России за три месяца участия в специальной операции поразил несколько десятков наземных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Комплекс дислоцирован в Крыму. Как стало известно источнику, во время боевых действий «все назначенные цели были поражены с заданной точностью». Комплекс и ракета «блестяще» продемонстрировали способность достигать наземные цели, сообщил он об успехах техники.

9 мая Минобороны заявило об уничтожении украинских вертолетов ракетами «Оникс» БРК «Бастион». Воздушные судна были сбиты на площадке подскока в районе населенного пункта Арциз Одесской области.

В феврале военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что «Бастион» может поразить большинство существующих кораблей. БРК обеспечивают защиту акватории Черного моря от любого противника, объяснил он.