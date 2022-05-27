Народная милиция ЛНР отчиталась о потерях украинской армии

Народная милиция ЛНР отчиталась об уничтожении 24 бойцов ВСУ за сутки

Силы Луганской народной республики за прошедшие сутки уничтожили 24 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Речь идет о временном промежутке с 26 по 27 мая. За этот срок украинская армия, по утверждению Народной милиции, также лишилась двух танков, четырех бронетранспортеров и семи единиц автомобильной техники. Эти потери луганские власти назвали невосполнимыми.

«Противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющимися военными объектами», — отчитались в ведомстве.

Сведения о собственных потерях Народная милиция ЛНР не привела.

Ранее в офисе президента Украины допустили потерю контроля над городом Лиман в Донецкой области. Взятие этого населенного пункта откроет российским войскам дорогу на Славянск, где в 2014 году началось вооруженное восстание против Киева.