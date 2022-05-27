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Народная милиция ЛНР отчиталась о потерях украинской армии

Народная милиция ЛНР отчиталась об уничтожении 24 бойцов ВСУ за сутки

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Силы Луганской народной республики за прошедшие сутки уничтожили 24 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Речь идет о временном промежутке с 26 по 27 мая. За этот срок украинская армия, по утверждению Народной милиции, также лишилась двух танков, четырех бронетранспортеров и семи единиц автомобильной техники. Эти потери луганские власти назвали невосполнимыми.

«Противник продолжает террор мирного населения республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющимися военными объектами», — отчитались в ведомстве.

Сведения о собственных потерях Народная милиция ЛНР не привела.

Ранее в офисе президента Украины допустили потерю контроля над городом Лиман в Донецкой области. Взятие этого населенного пункта откроет российским войскам дорогу на Славянск, где в 2014 году началось вооруженное восстание против Киева.

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Алевтина Запольская
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Народная милиция ЛНР отчиталась о потерях украинской армии
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