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Тарасова отреагировала на призыв в армию олимпийского чемпиона

Татьяна Тарасова заявила, что служба в армии положительно отразится на карьере Кондратюка

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова приветствовала новость о призыве в армию российского фигуриста Марка Кондратюка. Об этом сообщает РБК.

Тарасова оценила тот факт, что 18-летнему спортсмену проходит военную подготовку. «На дальнейшей карьере это скажется положительно. Он молодец», — заявила специалист.

Ранее стало известно, что Кондратюк служит в подмосковной Балашихе. Олимпийский чемпион — рядовой спортивной роты ЦСКА.

В сезоне-2021/2022 Кондратюк стал чемпионом России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине спортсмен в составе сборной России выиграл золото, однако не смог получить награду из-за допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой.

Николай Костюков
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