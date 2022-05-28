Российского олимпийского чемпиона призвали в армию

Фигуриста Марка Кондратюка призвали в армию

Олимпийского чемпиона Игр 2022 года в командном турнире по фигурному катанию Марка Кондратюка призвали в армию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московский ЦСКА.

Представители армейцев рассказали, что 18-летний спортсмен проходит службу в Балашихе. Уточняется, что он является рядовым спортивной роты ЦСКА.

9 мая грузинская фигуристка Алина Урушадзе заявила, что результаты Кондратюка в минувшем сезоне шокировали ее. По ее мнению, фигурист стал увереннее в себе и продолжает развиваться.

Кондратюк тренируется в ЦСКА у Светланы Соколовской. В сезоне-2021/2022 он стал чемпионом России и Европы. На Олимпийских играх в Пекине фигурист в составе сборной России выиграл золото, однако не получил награду из-за допинг-скандала вокруг Камилы Валиевой. В соревнованиях мужчин-одиночников фигурист занял 15-е место.