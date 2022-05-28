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Украинские морпехи рассказали о потерях перед сдачей в плен на «Азовмаш»

Полковник ВСУ Баранюк: перед сдачей в плен на «Азовмаш» были ранены около 400 бойцов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские морпехи перед тем, как решили сдаться в плен и выйти с территории завода «Азовмаш» потеряли 502 бойца. Об этом в субботу, 28 мая, рассказал плененный полковник, командовавший 36-й бригадой морских пехотинцев ВСУ, Владимир Баранюк, сообщается в Telegram-канале RT.

Он отметил, что погибли 102 человека, еще около 400 были ранены. В апреле-марте «стало действительно тяжело», настроение в подразделении начало падать. После этого бойцы приняли решение сдаться в плен.

Ранее в мае стало известно, что националистический батальон «Азов», против боевиков которого в России заведено дело, сдавал позиции, так как морпехи Украины несли большие потери. Тогда об этом рассказал плененный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кормянков.

Командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков оказались в числе пленных после того, как попытались выйти с завода «Азовмаш». Уже известно, что они дали показания о захвате и ведении боевых действий в регионе.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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