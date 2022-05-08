Украинский командир рассказал о совместной службе бойцов ВСУ и боевиков «Азова»

Пленный украинский полковник заявил, что морпехи ВСУ воевали бок о бок с бойцами «Азова»

Бойцы 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) воевали бок о бок с нацбатальоном «Азов», против которого в России заведено дело. О совместной службе с нацбатальоном заявил плененный при попытке выйти с территории завода «Азовмаш» командир украинских морпехов, полковник Дмитрий Кормянков, передает РИА Новости.

По словам военного, он посетил штаб «Азова». «Мы видели литературу, картинки, которые там. И флаги, которые там нацистские, Германии. Были вместе с ними…», — рассказал он на допросе в Донецкой народной республике (ДНР).

Кормяков также отметил, что украинские морпехи понесли большие потери из-за сдачи позиций бойцами «Азова» в районе завода «Азовмаш».

Он добавил, что приказ воевать плечом к плечу с нацбатальоном поступил от высшего военного начальства.

В свою очередь, плененный полковник ВСУ Владимир Баранюк заявил, что не считает бойцов «Азова» сослуживцами. «Так волею судьбы получилось, что это были соседи мои в тот момент. В момент обороны Мариуполя», — рассказал он.

Ранее пленный хорватский наемник рассказал, что бойцы батальона «Азов» отличаются от остальных украинских военных тем, что подчиняются приказам Нацгвардии Украины. По его словам, они не являются частью ВСУ.

