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Из жизни
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20:07, 9 июля 2026Из жизни

Аллигатор откусил руку 11-летнему мальчику

В США 11-летний рыбак потерял кисть после нападения аллигатора
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: meunierd / Shutterstock / Fotodom

В городе Уматилла, США, 11-летнего Броди Терри выписали из больницы после нападения аллигатора. Об этом сообщает News 6.

Хищник напал на мальчика, когда тот ловил рыбу с берега, схватив его за руку. Отец Броди тут же бросился в воду и попытался разжать пасть аллигатора, но тот успел перевернуться и оторвал кисть юного рыбака.

Ребенка срочно госпитализировали. Врачи провели ему несколько операций, но так и не смогли спасти его руку.

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29 декабря 2019

Аллигатора, напавшего на Броди, ликвидировали. Он достигал в длину 2,6 метра.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, аллигатор оторвал руки плавающей в реке женщине. Ее не смогли спасти.

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