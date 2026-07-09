Опасный подарок Эрдогана застал европейского лидера врасплох

Де Вевер обнаружил подаренный Эрдоганом пистолет только после возвращения в Бельгию

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обнаружил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил ему персонализированный револьвер с боеприпасами, только после возвращения с саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщает портал 7sur7.

«Премьер-министр и его окружение обнаружили содержимое подарка только по прибытии в аэропорт Мельсбрук в среду вечером», — сказано в сообщении.

Пистолет передали бельгийской полиции, где он сейчас хранится в специальном сейфе. Представители Де Вевера подчеркнули, что до прибытия в аэропорт никто из членов делегации не знал, что находится внутри подарочной коробки.

Аналогичные подарки получили и другие лидеры стран НАТО. Премьер Великобритании Кир Стармер оставил свой револьвер в Турции из-за ограничений на транспортировку оружия. Подарок премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена также решили не вывозить из страны.

Ранее стало известно, что Эрдоган подарил председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам государств ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

