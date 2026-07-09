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20:19, 9 июля 2026Мир

Мадьяр похвастался необычным подарком от Эрдогана

Мадьяр показал Magnum, который ему подарил Эрдоган на саммите НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр опубликовал фотографию пистолета, который ему подарил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО в Анкаре. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Необычный подарок от президента Турции Эрдогана на саммите НАТО», — говорится в сообщении.

Фото: @magyar_peter_official_the_man

Мадьяр также отметил, что к подаренному пистолету Magnum прилагались патроны с выгравированным на них именем венгерского премьер-министра.

Ранее стало известно, что Эрдоган подарил председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам государств ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

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