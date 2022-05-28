Байден отменил повышенные пошлины для поставок украинской стали

Президент США Байден заявил об отмене на год пошлины в 25% для поставок украинской стали

Президент США Джо Байден заявил об отмене на один год пошлины в 25 процентов на сталь, которую завозят с Украины на американский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление лидера.

«Я пришел к заключению приостановить тарифы, предусмотренные прокламацией 9705 в отношении импорта стали и стальных изделий из Украины сроком на один год», — объявил Байден.

По его словам, на долю Украины в прошлом году приходилось менее 1 процента импорта стали США. При этом Вашингтон и Киев заинтересованы в сохранении украинской сталелитейной промышленности, отметил американский президент.

Ранее стало известно, что США переживает худший кризис в энергетике за последние полвека. По словам президента ассоциации нефти и газа США Тима Стюарта , власти Соединенных Штатов не предпринимают никаких шагов, чтобы решить данную проблему. Более того, их действия направлены на то, чтобы помешать тем, у кого есть желание это сделать, что является контрпродуктивным, заключил он.