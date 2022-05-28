В Китае заявили об отклонении отношений с США от курса

Ван И отреагировал на слова Блинкена, заявив об отклонении отношений КНР с США от курса

В Китае отреагировали на недавнее высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена, отметив, что видят в нем признаки серьезного отклонения отношений Пхеньяна и Вашингтона от нормального курса. С таким заявлением 28 мая выступил глава МИД КНР Ван И, его слова приводит ТАСС.

По словам министра, высказывание Блинкена «свидетельствует о серьезном отклонении от курса китайско-американских отношений». Обращаясь к администрации Белого дома, он подчеркнул, что Китай — «совсем не то», что субъективно представляют в Вашингтоне.

По его словам, Пхеньян активно поддерживает проведение реформ и усиление открытости, а также стремится повысить уровень сотрудничества с другими государствами. «Китай станет еще лучше, а мир благодаря ему будет еще прекрасней», — заверил он, отметив, что американо-китайские отношения находятся «на перепутье».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай на данный момент является самым серьезным долгосрочным вызовом международном порядку.Позже сообщалось, что Блинкен указал, что Вашингтон не ищет конфликта с Пекином и не хотел бы развязывать холодную войну.

