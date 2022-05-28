В заполярной Дудинке открылся шестой международный турнир по керлингу

В городе Дудинке Красноярского края открылся турнир по керлингу WCT Nornickel Curling Cup

На ледовой арене «Таймыр» в городе Дудинке Красноярского края прошла церемония торжественного открытия уже шестого по счету международного турнира по керлингу WCT Nornickel Curling Cup. Традиционно организатором соревнований стала Федерация керлинга России при поддержке компании «Норникель».

В этом году организаторы решили немного изменить формат турнира и устроить состязания между сильнейшими женскими и мужскими командами. К участию приглашены не только команды из России, но и международные, которые поборются за звание победителей Арктического кубка.

Россию на турнире представляют сразу несколько национальных команд. Среди них — основа мужской сборной — команда Сергея Глухова и главная национальная женская сборная, скипом которой является Алина Ковалева. Также представлены две специально сформированные интернациональные команды «Интернэшнл» (Тимофеев, Крушельницкий/Пиатти, Сола) и «Россия/Беларусь» (Самойлик, Дудко/Устсинович, Торсунова) и две специально сформированные звездные российские команды, среди которых участники Олимпийских игр-2014 — команда Анны Сидоровой и коллектив Алексея Стукальского.

Одна из главных целей соревнований по керлингу — популяризация олимпийского вида спорта среди жителей региона, а также развитие спортивной инфраструктуры региона. Напомним, что керлинг в Дудинке популярен среди молодежи, о чем свидетельствует открытие школы керлинга в 2016 году. Сегодня в секции занимаются более ста человек, многие из которых представляют регион на всероссийских соревнованиях.

В этом году к открытию турнира организаторы соревнований подготовили специальную программу, в рамках которой прошли ряд спортивных и массовых мероприятий для горожан по разным видам спорта. Одно из них — мастер-классы для детей по биатлону, которые провел чемпион мира по биатлону Антон Шипулин и призер чемпионатов мира Матвей Елисеев.

В преддверии открытия Международного арктического кубка по керлингу WCT Nornickel Curling Cup в Дудинке также состоялся очередной турнир среди юных керлингистов Junior Nornickel Curling Cup, позволяющий молодым спортсменам получить соревновательный опыт, состязаясь с сильнейшими спортсменами в своей возрастной категории.

«Наш ежегодный турнир по керлингу вырос из события в метасобытие: была построена арена "Таймыр", открылась школа керлинга, в которой занимаются все желающие, и уже дудинские команды участвуют в соревнованиях, а сам турнир по керлингу — долгожданный спортивный праздник для жителей наших городов, журналистов и лучших спортсменов со всего мира. Ждем всех в Дудинке!» — говорит старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.