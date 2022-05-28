Журналист заявил об угрозе «Мрачного века» порабощения для США

American Thinker назвал нынешнюю ситуацию в США «Мрачным веком» Америки

Журналист Сандра Фридманн (Sandra Friedemann) заявила о радикальном изменении Америки «не в лучшую сторону» и угрозе «Мрачного Века» порабощения. Такое мнение она выразила в статье для журнала American Thinker.

«В 2022 году Америка внутренне раскололась и стала беднее», — говорится в материале. Автор отметила угрожающую стране миграцию, проблему наркотиков и дефицит некоторых товаров. Она обратила внимание, что при бывшем президенте страны Дональде Трампе годовая инфляция составляла 1,36 процент, в то время как с момента вступления действующего главы государства Джо Байдена инфляция резко подскочила: с января по ноябрь 2021 года она выросла почти до 7,5 процентов, а по состоянию на апрель 2022 года и вовсе составляет 8,4 процентов. Виновником нынешней ситуации она назвала Джо Байдена.

Кроме того, Фридманн раскритиковала зеленую повестку дня американской администрации. По ее мнению, в Белом доме игнорируют «негативные последствия бездумного использования солнечных батарей и ветряных турбин». В заключении Фридманн подчеркнула, что если Америка не изменит курс, ей грозит многовековой «Мрачный Век» порабощения и геноцида.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Байдена опустился до рекордных 36 процентов на фоне растущей инфляции. Согласно результатам исследования Reuters/Ipsos, 59 процентов граждан США не одобряют его работу на посту президента, в поддержку главы государства высказались только 36 процентов, что на 6 процентов ниже, чем на прошлой неделе. Утверждается, что это самый низкий уровень одобрения за все время пребывания Байдена на посту.