Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол раскритиковал решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию

Посол России в Японии Галузин обвинил власти Нагасаки в неуважении к истории

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Посол России в Японии Михаил Галузин возмутился решением администрации города Нагасаки не приглашать представителей РФ на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат счел это проявлением неуважения к истории российско-японских связей. Отмечается, что аналогичное решение из-за ситуации на Украине приняли власти японского города Хиросима. На траурную церемонию также не стали приглашать представителей Белоруссии.

Ранее Галузин раскритиковал Токио за попытку «привязать» Москву к рассуждениям о недопустимости распространения и использования ядерного оружия. Он убежден, что такие слова следует переадресовать Вашингтону, поскольку именно он ответственен за бомбардировки японских городов.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
NYT сообщила об одобрении властями США отправки Украине РСЗО
Посол раскритиковал решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию
В Италии назвали конфликт на Украине «войной» НАТО против России
В США назвали укрепившее курс рубля решение Путина
Солдат ВСУ арестовали после интервью командира о тяжелом положении армии
Журналист заявил об угрозе «Мрачного века» порабощения для США
Шеф-повар Ивлев раскрыл секрет похудения на 30 килограммов
В Британии оценили возможность «ударов» России по Польше
Порошенко развернули на украинско-польской границе
NYT сообщила о решении властей США передать Украине РСЗО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.