Посол раскритиковал решение Нагасаки не приглашать Россию на траурную церемонию

Посол России в Японии Галузин обвинил власти Нагасаки в неуважении к истории

Посол России в Японии Михаил Галузин возмутился решением администрации города Нагасаки не приглашать представителей РФ на ежегодную церемонию памяти жертв атомной бомбардировки. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат счел это проявлением неуважения к истории российско-японских связей. Отмечается, что аналогичное решение из-за ситуации на Украине приняли власти японского города Хиросима. На траурную церемонию также не стали приглашать представителей Белоруссии.

Ранее Галузин раскритиковал Токио за попытку «привязать» Москву к рассуждениям о недопустимости распространения и использования ядерного оружия. Он убежден, что такие слова следует переадресовать Вашингтону, поскольку именно он ответственен за бомбардировки японских городов.