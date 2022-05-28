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Путин рассказал о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах

Путин заявил о пресечении пограничниками диверсий в граничащих с Украиной районах
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин особо отметил четкие и мужественные действия пограничников по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий в приграничных районах с Украиной. Он также обратил особое внимание на помощь пограничников в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям и старикам, которые ищут на территории России спасение и защиту.

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Марина Совина
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