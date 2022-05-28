Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

NYT сообщила о решении властей США передать Украине РСЗО

NYT сообщила, что администрация Байдена приняла решение отправить Украине РСЗО

Фото: Kamal Kishore / Reuters

Власти США приняли решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом стало известно газете The New York Times.

Как сообщил собеседник издания в американской администрации, РСЗО войдут в ближайший пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе. Авторы публикации предположили, что речь может идти об установках M31 GMLRS, чья дальность огня превышает 65 километров. По данным издания, это превышает дальность действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина.

Кроме того, подобные установки могут быть снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых корректируется со спутников.

Ранее The Washington Post сообщила, что некоторые сотрудники Белого дома опасаются эскалации конфликта из-за предоставления Украине РСЗО. По их мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат возможность «запускать ракеты по территории России», если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
NYT сообщила о решении властей США передать Украине РСЗО
Украинская православная церковь объявила о своей полной независимости
Стало известно о новых препятствиях для ускоренного вступления Украины в ЕС
На прилавке популярной сети магазинов заметили муляжи продуктов
В Германии предупредили о ядерной угрозе из-за действий США на Украине
Минобороны сообщило о призывах «Правого сектора» к геноциду русскоязычных в ДНР
Трамп допустил свое участие в борьбе за пост президента
Настоятелю храма Летающего Макаронного Монстра вынесли приговор
Трамп призвал разрешить учителям в США носить оружие в школах
Доктор Мясников назвал ранние симптомы рассеянного склероза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.