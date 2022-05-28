NYT сообщила о решении властей США передать Украине РСЗО

NYT сообщила, что администрация Байдена приняла решение отправить Украине РСЗО

Власти США приняли решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). Об этом стало известно газете The New York Times.

Как сообщил собеседник издания в американской администрации, РСЗО войдут в ближайший пакет военной помощи Украине, о котором будет объявлено на следующей неделе. Авторы публикации предположили, что речь может идти об установках M31 GMLRS, чья дальность огня превышает 65 километров. По данным издания, это превышает дальность действия любой артиллерии, которую сейчас использует Украина.

Кроме того, подобные установки могут быть снаряжены управляемыми ракетами, огонь которых корректируется со спутников.

Ранее The Washington Post сообщила, что некоторые сотрудники Белого дома опасаются эскалации конфликта из-за предоставления Украине РСЗО. По их мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат возможность «запускать ракеты по территории России», если им передать РСЗО с дальностью действия более 289 километров.