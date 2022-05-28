Малышева после жалоб на проблемы со здоровьем обратилась к врачам

Елена Малышева рассказала о лечении в собственном медцентре из-за боли в суставе

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева после жалоб на проблемы со здоровьем обратилась в клинику за медицинской помощью. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В опубликованном видео 61-летняя телеведущая рассказала, что сейчас находится в собственном медицинском центре в качестве пациента. Она призналась, что несколько дней назад ее начала беспокоить боль в подвздошной кости, из-за которой она не могла ходить. «Кто бы знал, где я сейчас нахожусь… А нахожусь я в нашем медицинском центре, готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу», — пожаловалась Малышева.

На протяжении всей консультации с врачами телезвезда вела видеозапись. В ролике Малышева наглядно продемонстрировала подписчикам, в каком месте на теле она ощущает боль и дискомфорт. В свою очередь, реаниматолог Марк Гальперин заверил знаменитость, что на МРТ он не увидел начала серьезного заболевания. «Это, похоже, бурсит (воспалительное заболевание суставной сумки — прим. «Ленты.ру»). Он довольно редко, но бывает. И похоже, это связано с тем, что вы носите тугие колготки», — объяснил он.

Специалистами было принято решение сделать обезболивающую инъекцию. После проведенной манипуляции Малышева попробовала встать на левую ногу. «Момент истины. Не могла встать на эту ногу. Красота!» — поделилась своими впечатлениями врач.

Ранее в мае Елена Малышева и ее соведущие, невролог Дмитрий Шубин и кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали три продукта для хорошего настроения. В данный список они включили творог и грецкий орех. Эксперты отметили, что первый продукт способствует выработке серотонина, а второй — защищает от развития атеросклероза и улучшает функцию мозга. Вдобавок они отметили, что хорошее настроение человеку также обеспечат 25–50 граммов горького шоколада.