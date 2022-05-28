Моторная лодка с 43 людьми на борту затонула у берегов Индонезии

В Индонезии 26 человек пропали после крушения судна, 17 человек спасены

У берегов острова Сулавеси в Индонезии затонула моторная лодка, на борту которой находилось 43 пассажира. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что моторная лодка вышла из порта Паотере в Макассаре, столицу провинции Южный Сулавеси, в ночь на четверг и пропала на следующий день.

В поисково-спасательном агентстве заявили, что 17 пассажиров были спасены. Отмечается, что они были подобраны проплывающими мимо буксирами и доставлены в Банджармасин на Южном Калимантане и Дженепонто на Южном Сулавеси. Еще 26 человек после крушения судна числятся пропавшими без вести.

При этом власти Индонезии отметили, что крушение произошло по причине нехватки топлива и неблагоприятных погодных условий.

Ранее в мае сообщалось, что семь человек погибли при пожаре на судне на Филиппинах. Пламя разгорелось на пароме, который перевозил 124 пассажира. Береговая охрана Филиппин сообщила, что с горящего судна удалось спасти 120 человек, 23 из них получили ранения разной степени тяжести.