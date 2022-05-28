Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Моторная лодка с 43 людьми на борту затонула у берегов Индонезии

В Индонезии 26 человек пропали после крушения судна, 17 человек спасены

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

У берегов острова Сулавеси в Индонезии затонула моторная лодка, на борту которой находилось 43 пассажира. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что моторная лодка вышла из порта Паотере в Макассаре, столицу провинции Южный Сулавеси, в ночь на четверг и пропала на следующий день.

В поисково-спасательном агентстве заявили, что 17 пассажиров были спасены. Отмечается, что они были подобраны проплывающими мимо буксирами и доставлены в Банджармасин на Южном Калимантане и Дженепонто на Южном Сулавеси. Еще 26 человек после крушения судна числятся пропавшими без вести.

При этом власти Индонезии отметили, что крушение произошло по причине нехватки топлива и неблагоприятных погодных условий.

Ранее в мае сообщалось, что семь человек погибли при пожаре на судне на Филиппинах. Пламя разгорелось на пароме, который перевозил 124 пассажира. Береговая охрана Филиппин сообщила, что с горящего судна удалось спасти 120 человек, 23 из них получили ранения разной степени тяжести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Здесь и сейчас
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об отмене возрастного предела для службы по контракту
Доктор Мясников назвал эффективные способы борьбы с варикозом
Россиянам назвали альтернативу банковским вкладам
Путин подписал закон о штрафах за принудительную передачу личных данных
В ФИФА выступили с заявлением о российском футболе
Российская актриса отказалась делать пластику и предпочла «обезьянье лицо»
ВС России захватили комплект спутникового интернета Starlink в Красном Лимане
Медведев призвал перестать «миндальничать» и строже наказывать иноагентов
Захарова обвинила США в провоцировании продовольственного кризиса на Украине
«Роскосмос» займется производством комплектующих ПД-8 и ПД-14
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.