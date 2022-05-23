Смертельный пожар на филиппинском судне попал на видео

Семь человек погибли при пожаре на судне на Филиппинах

Смертельный пожар на судне у берегов Филиппин, в результате которого погибли семь человек, попал на видео. Об этом со ссылкой на филиппинскую береговую охрану сообщает ТАСС и публикует кадры.

Пламя разгорелось на пароме, который перевозил 124 человека. Кроме того, на борту находились десять членов экипажа. Береговая охрана Филиппин сообщила, что с горящего судна удалось спасти 120 человек, 23 из них получили ранения разной степени тяжести. По меньшей мере семь человек погибли, судьба остальных потерпевших неизвестна. Трагедия произошла вблизи порта Риал в филиппинской провинции Кесон.

22 марта у берегов японского острова Танегасима затонуло рыболовецкое судно. Сообщалось, что на борту судна вспыхнул пожар. Всего на нем было восемь человек, четверых из них признали пропавшими без вести. Троих спасло проходящее в этом районе судно. Еще одного рыбака нашли сотрудники береговой охраны. Чуть позже стало известно о его гибели.

15 февраля недалеко от Канады потерпел крушение испанский траулер, на борту которого находились 24 человека. Судно затонуло в районе острова Терранова. На месте крушения, расположенного в 250 милях от берега, были найдены две шлюпки. Одно из спасательных средств было пустым, в другом находились люди.